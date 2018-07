’Ajax één van grootste clubs in Europa’

"Over Ajax moet je niet te veel zeggen. Dat is één van de grootste clubs in Europa”, aldus Vogel in een vraaggesprek met Salzburger Nachtrichten.

"We hebben onze droom om de groepsfase van de Champions League te halen zelf gecreërd, maar we willen die ook laten uitkomen. We willen een internationale groepsfase bereiken. Wordt het de Europa League, dan is dat ook prima voor een club als van ons."

Afgelopen seizoen eindigde Sturm Graz als tweede in de Oostenrijkse competitie, op dertien punten van kampioen Red Bull Salzburg.