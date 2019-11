Ajax motiveert spelers voor Klassieker met speciale video

In het filmpje komen de nodige grote namen uit de Ajax-geschiedenis naar voren. Onder meer een coachende Johan Cruijff en Louis van Gaal en een scorende Zlatan Ibrahimovic en Jari Litmanen. Ook de hakbal van Rafael van der Vaart ontbreekt niet in het filmpje.

Om 16.45 uur trappen Ajax en Feyenoord af in de Johan Cruiff ArenA. Beide ploegen gaan de wedstrijd in met een nederlaag op zak. De regerend landskampioen verloor in eigen huis het Champions League-duel met Chelsea (0-1) en de Rotterdammers gingen in Bern onderuit tegen Young Boys (2-0).