Sagan kan groene trui al definitief pakken

Als hij in de vijftiende etappe richting Carcassonne 24 punten meer scoort dan zijn naaste belager Alexander Kristoff kan hij met liefst zes etappes voor de boeg niet meer ingehaald worden.

Dat Sagan zijn zesde groene trui pakt en zo op gelijke hoogte komt met Zabel staat eigenlijk al langer vast. De vraag blijft echter wanneer de Slowaak zich verzekert van het sprintklassement. Dat kan dus vandaag al.

All-time puntenrecord

Hij heeft voor de start van de vijftiende rit al een voorsprong van 267 punten op Kristoff. Dat is het resultaat van drie ritzeges en veel aanvalswerk in de bergen, maar uiteraard heeft zijn dominantie ook te maken met het feit dat veel spurters niet over de Alpen zijn gekomen. Belangrijke voorwaarde is wel dat hij heelhuids de eindstreep in Parijs haalt.

Sagan maakt met zijn huidig totaal van 437 punten ook nog kans om het all-time puntenrecord in de Tour de France te breken. Dat staat nu op naam van de Fransman Jean Darrigade, die in 1959 de Tour afsloot met een immens totaal van 613 punten. In deze Tour staan er nog twee massasprints op het programma waar telkens 50 punten liggen te wachten voor de winnaar, maar dan nog zal hij in de Pyreneeën fameus uit de hoek moeten komen om extra punten te winnen.

