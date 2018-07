Özil: ’Ik zou foto met Erdogan zo weer maken’

Dat heeft de voetballer van Arsenal via Twitter laten weten. Het is de eerste keer dat Özil openlijk reageert op de foto die hij samen met zijn collega-international Ilkay Gündogan van 'die Mannschaft' had laten maken bij een bezoek aan de Turkse president in Londen.

Özil wees in zijn verklaring op zijn Turkse achtergrond. Als hij Erdogan niet had willen ontmoeten, zou dat betekenen dat hij zijn Turkse roots niet zou hebben gerespecteerd, ongeacht wie de president is. Volgens de Arsenal-speler hebben ze tijdens de ontmoeting over voetbal gepraat en niet over politiek.

Over de foto van Özil en Gündogan met de Turkse president ontstond veel ophef in Duitsland. Gündogan reageerde daar al voorafgaand aan het WK op, maar Özil sprak zich er niet over uit. Na de vroege uitschakeling in de groepsfase van Duitsland zeiden meerdere spelers dat de rel rond de foto voor ,,ruis binnen de nationale ploeg" had gezorgd.