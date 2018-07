Nederlands record estafettemannen 4x100 meter

Het kwartet, bestaande uit Chris Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet, zette de klok in het Olympisch Stadion stil na 38,21 seconden. Die tijd was precies acht honderdsten sneller dan de oude recordtijd van 38,29 uit 2012.

Brian Mariano, Martina, Giovanni Codrington en Patrick van Luijk liepen dat vorige record destijds bij de Olympische Spelen in hetzelfde stadion.

Schippers

De mannen van Oranje eindigden als derde in hun race achter Groot-Brittannië (37,61) en Japan (38,09). De Nederlandse ploeg maakt met deze tijd zeker kans op een medaille bij de EK volgende maand in Berlijn.

Dafne Schippers ontbrak in de estafetteploeg bij de vrouwen op de 4x100 meter, maar het viertal dat wel in actie kwam bij het atletiekgala in Londen was goed snel. Madiea Ghafoor, Jamile Samuel, Naomi Sedney en Eefje Boons liepen naar de derde plaats in 42,71. Die tijd was de beste van dit seizoen, maar lag wel boven het Nederlands record van 42,04. Groot-Brittannië (42,36) en China (42,59) waren sneller.

Schippers komt in de Diamond League in Londen aan de start van de 200 meter, de afstand waarop ze tweevoudig wereldkampioene is.