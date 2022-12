Bondscoach Portugal: ’Laat Ronaldo alsjeblieft met rust’

Er verschenen berichten in de Portugese pers dat de grote ster zijn koffers had willen pakken uit onvrede over zijn bijrol, wat vervolgens weer werd ontkend door de bond. Zijn zussen Katia en Elma Aveiro deden een duit in het zakje door een oproep te doen aan hun beroemde broer om huiswaarts te keren. En Ronaldo zelf kwam met een statement op zijn Instagram-account, waarin hij juist opriep tot eenheid. „Deze groep is te hecht om te worden verscheurd door externe krachten. Deze natie is te dapper om zich angst te laten aanjagen door tegenslag. Een team in de puurste zin van het woord, dat tot het einde zal blijven vechten voor de droom! Geloof in ons! Força, Portugal!”

Enorme verdiensten

Ook op de afsluitende persconferentie voor het treffen met Marokko ging het vooral over Ronaldo. Bondscoach Fernando Santos gaf aan dat hij met zijn ster had gesproken voor het duel met Zwitserland om hem zijn beslissing kenbaar te maken. Het was pas de vierde keer onder het bewind van Santos geweest dat Ronaldo op de bank was begonnen en bij twee van de vier voorgaande gevallen ging het om niemendalletjes tegen Andorra. „Er is een gesprek geweest. Het zou slecht zijn geweest als dat niet had plaatsgevonden. We moesten met elkaar praten. Hij is onze kapitein, heeft enorme verdiensten voor het Portugese voetbal”, verduidelijkte Santos.

„Ik vertelde hem waarom hij op de bank zou zitten. Zo zou hij niet verrast worden op het moment zelf”, aldus Santos. „Hij is belangrijk, maar in het wedstrijdplan was voorzien dat hij na rust zou invallen. Natuurlijk was hij niet tevreden. Hij vroeg mij of ik het zelf een goed idee vond. We hadden een normaal en ontspannen gesprek en ik legde hem mijn visie uit. Hij heeft nooit tegen mij gezegd dat hij de selectie wilde verlaten”, aldus de Portugese bondscoach, die in het midden liet of Ronaldo tegen Marokko ook weer op de bank begint.

Trend

Santos liet ook merken dat hij onderhand klaar is met alle aandacht voor Ronaldo. „Het is een beetje de trend om alleen maar naar Cristiano te wijzen. Maar hij was juist een voorbeeld. Hij schreeuwde in de dug-out, hij sprong op bij elke goal. Uiteindelijk was hij het die zijn collega-internationals vroeg om het publiek te danken. Negentig procent van de vragen gaan over Ronaldo. Laat hem met rust. Hij verdient dit niet na alles wat hij heeft betekend voor het Portugese voetbal.”

Joao Felix, een van de representanten van de talentvolle nieuwe generatie in het Portugese voetbal, werd ook gevraagd naar Ronaldo. „Het team doet het goed. Of hij nu speelt of niet. Wel of geen Ronaldo, wij houden vast aan onze strijdwijze. Hij heeft kwaliteiten die anderen niet hebben, en vice versa.”

Bekijk hier alle uitslagen en het volledige programma op het WK voetbal