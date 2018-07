Verstappen net naast podium in Duitsland

De Duitser leek lange tijd op de winst in zijn thuisland af te stevenen, maar reed kort nadat de regen in Hockenheim was losgebarsten de boarding in. Hamilton, die vanaf P14 (!) was begonnen, profiteerde optimaal en gaf de winst niet meer uit handen.

De Brit (188) passeert Vettel (171) in de WK-stand en voert nu het klassement aan. Verstappen blijft met 105 punten op de zesde plaats staan, maar loopt wel flink in op nummer vijf Ricciardo (106).

Geen clash Ferrari/Mercedes

Verstappen begon al vanaf P4 in Duitsland. In tegenstelling tot in voorgaande GP’s was er nu geen sprake van een clash tussen Ferrari en Mercedes in de eerste bocht. Ferrari-coureur Vettel, die vanaf pole position startte, botste ditmaal niet met zijn Mercedes-rivaal Valtteri Bottas, zoals dat eind juni in Frankrijk wel het geval was.

Hamilton (Mercedes) raakte twee weken geleden op zijn beurt direct op achterstand tijdens de GP van Silverstone, nadat hij was aangetikt door Kimi Raikkönen (Ferrari). De Brit vermoedde dat er sprake was van opzet en noemde de botsingen ’een interessante tactiek van Ferrari’.

Einde GP Ricciardo

Omdat Hamilton in Duitsland vanaf plek veertien begon, had hij bij de start sowieso weinig te vrezen van zijn Ferrari-rivalen. De Brit had weinig tijd nodig om zich snel weer in de top vijf te nestelen. Verstappen, die in de eerste bocht tevergeefs probeerde om Raikkönen direct te passeren, kwam na 25 rondes op de tweede plek, omdat Raikkönen en Vettel naar binnen gingen voor de pitstop.

Kort daarna kwam de race van Daniel Ricciardo ten einde. De Australiër verloor plotseling power en moest de strijd staken. Extra zuur voor de Red Bull-ploeggenoot van Verstappen was dat hij net bezig was aan een indrukwekkende inhaalrace. Ricciardo moest de GP achteraan beginnen vanwege een gridstraf, die hij kreeg opgelegd omdat hij onderdelen van zijn motor had laten vervangen.

Crash Vettel na regenval

Voor Verstappen barstte de strijd na 44 ronden pas echt los toen de regen met bakken uit de lucht kwam. De Nederlander, die overschakelde op intermediates, maar die snel weer inwisselde voor ultrabanden, zag hoe de overige coureurs veel moeite hadden met de natte baan.

Nadat Pierre Gasly, Charles Leclerc en Sergio Perez al flink slipten, reed leider Vettel na 52 ronden de boarding in. Vloekend en tierend verliet de Duitser zijn auto, wetend dat de GP in zijn vaderland op een deceptie was uitgelopen.

Hamilton nam de leiderspositie van Vettel in, met in zijn kielzog Bottas, Raikkönen en Verstappen. De regerend wereldkampioen gaf de zege niet meer uit handen.

WK-stand: 1. Hamilton (Mercedes) 188 punten. 2. Vettel (Ferrari) 171 punten. 3. Raikkönen (Ferrari) 131 punten. 4. Bottas (Mercedes) 122 punten. 5. Ricciardo (Red Bull) 105 punten. 6. Verstappen (Red Bull) 106 punten.