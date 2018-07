Opvallende nederlaag Schippers

De 26-jarige regerend wereldkampioene op deze afstand viel in de laatste 50 meter ver terug en finishte in 22,42. Jamile Samuel liep met 22,37 een persoonlijk record. Ze finishte één plek voor Schippers als zesde. De zege ging naar de Amerikaanse Jenna Prandini in 22,16.

Schippers is in voorbereiding op de EK atletiek in Berlijn. Ze was eerder dit seizoen de snelste op de 200 meter bij de FBK Games in Hengelo en bij de Gouden Spike in Ostrava. Haar beste seizoenstijd is 22,34. Dat liep ze bij de Diamond League in Shanghai, waar ze tweede werd.

Voor Samuel was het optreden in Londen een grote opsteker. De sprintster had dit seizoen al twee keer haar persoonlijk record op de 200 meter verbeterd. In Londen dook ze met 22,37 overtuigend onder haar toptijd van 22,56 en bleef ze bovendien de regerend wereldkampioene voor.

Met het oog op de Europese kampioenschappen deed de Britse Dina Asher-Smith goede zaken. Ze was op de vierde plek de beste Europese atlete in 22,25.

Churandy Martina eindigde als zesde op zijn 200 meter. Met zijn tijd van 20,32 bleef hij nipt boven zijn beste seizoensprestatie van 20,28. De Jamaicaan Akeem Bloomfield won in 19,81.