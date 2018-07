Mollema grijpt naast dagzege

Cort Nielsen van Astana won uiteindelijk de vijftiende etappe, voor Izagirre en Mollema. In het peloton met alle klassementsrenners gebeurde er niets noemenswaardig.

Begin etappe

Een kopgroep van dertig man vormde zich al vrij rap na de start van de etappe. Mollema en Niki Terpstra wisten mee te sluipen. Ze kregen alle ruimte van het peloton.

Lilian Calmejane ging vervolgens uit die groep aleen op avontuur, maar werd door zijn eigen ploegleider gesommeerd om zijn benen stil te houden en zich te laten terugzakken.

Gemak

Later besloten Fabien Grellier en Julien Bernard ervantussen te gaan. Ze wisten zelfs twee minuten te pakken. Daniel Martin ging achter het duo aan, net als Rafal Majka. De Pool koerste door en besloot solo weg te rijden. Ondertussen ging ook Mollema in de achtervolging.

Ⓒ Getty Images

In de laatste vijftien kilometer vormde zich een kopgroepje van acht man, waarbij Mollema en Majka zich ook hadden genesteld. Mollema trok zes kilometer voor de zege weg. Hij kreeg Izagirre en Cort Nielsen mee. Vooral met laatsgenoemde was hij niet blij. En dat was niet zonder reden. Op de finish klopte hij met gemak Izagirre en Mollema.

In de Tour van 2017 won Mollema de vijftiende etappe nog.