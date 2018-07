Live - Tour: Nederlanders in gigantische kopgroep

Volg nu de zestiende rit in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook uitgebreid uitgeschreven commentaar, op de voet.

„Met 218 kilometer en in het laatste deel drie cols is deze rit niet te onderschatten.” Michael Boogerd denkt in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport dat de zestiende etappe er een is die Tom Dumoulin goed ligt.

De renners krijgen in de zestiende etappe van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon 218 kilometer en drie cols voor hun kiezen. „Daags na de tweede rustdag een rit met een vrij lange aanloop, waar Dumoulin wel van houdt.”

Hij waarschuwt vooral voor de afdaling. „In de finale zijn er geen superlastige beklimmingen, maar ik denk dat het gevaar in de laatste afdaling schuilt van de Col du Portillon. Die is link en dan is het opletten voor waaghalzen. Let ook op Primoz Roglic, dit is ook iets voor hem.”

