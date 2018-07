Vettel: ’Kleine fout met enorme impect’

Met nog vijftien ronden voor de boeg schoot de Duitser met zijn Ferrari van de baan. „Ik heb het vergooid. Het was een kleine fout, maar die had een enorme impect op de race. Ik kon het niet meer verhinderen”, zei Vettel tegen Ziggo Sports.

Sebastian Vettel is van de baan geschoten. Ⓒ ANP

„We moeten analyseren wat er is gebeurd”, vervolgde Vettel. „We controleerden de race en hadden de juiste snelheid. Het is jammer, maar het hoort erbij. Het is mijn eigen fout.”