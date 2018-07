Hockeysters maken op WK gehakt van Zuid-Korea

De titelverdediger was zondag in Londen met 7-0 te sterk voor Zuid-Korea, de nummer negen van de wereld. Die stand was bij rust al bereikt.

In de openingsminuut opende Frederique Matla al de score. Lidewij Welten verdubbelde twee minuten later de voorsprong. Kitty van Male (8e minuut), opnieuw Matla (10e minuut) en Kelly Jonker (13e minuut) waren daarna in het eerste kwart ook trefzeker.

Een zege met dubbele cijfers leek aanstaande, maar na twee doelpunten in het tweede kwart (van Laurien Leurink en Van Male) was het klaar voor Oranje. In de tweede helft kreeg het team van bondscoach Alyson Annan nog wel de nodige kansen.

Nederland, aanvoerder van de wereldranglijst, speelt vrijdag tegen China de tweede groepswedstrijd.