Hamilton komt weg met reprimande

De Britse Mercedes-coureur reed zondag op Hockenheim over de witte streep bij de pitstraat. Dat mag normaal gesproken alleen als er verzachtende omstandigheden meespelen.

Hamilton gaf in de persconferentie na de race aan dat het een verwarrende situatie was. „Ik reed de pitstraat in om van banden te wisselen, maar kreeg plotseling door dat ik moest doorrijden. Ik moest wel over het gras om op het circuit te blijven. Toen riepen ze alsnog dat ik naar binnen moest, maar toen was het al te laat. Er was paniek, hoewel ik zelf rustig bleef.”

Eerder op de zondag leek Sebastian Vettel de zege in Duitsland ook al binnen te hebben, maar de Duitser crashte met de zege in zicht.

Twee jaar geleden overkwam Kimi Räikkönen iets soortgelijks als Hamilton tijdens de GP van Duitsland. De Fin kreeg destijds ook een tijdstraf van vijf seconden.

