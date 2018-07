Verdrietige Özil stopt als Duits international

De 29-jarige middenvelder van Arsenal speelde 92 interlands waarin hij 23 keer scoorde. „Met pijn in mijn hart stop ik als international zo lang ik racisme en een gebrek aan respect voel'', aldus Özil. Hij werd in 2014 wereldkampioen met de Duitsers, maar vloog er dit jaar al in de groepsfase uit.

Özil laakt de houding van de Duitse voetbalbond (DFB) en dan vooral van voorzitter Reinhard Grindel.

Ook haalt de voetballer uit Gelsenkirchen naar een aantal politici, onder wie Bernd Holzhauer. De SPD-politicus sprak in weinig vleiende bewoordigingen over Özil en Ilkay Gündogan nadat het tweetal de Turkse president Erdogan had ontmoet.

Özil en collega-international Gündogan bezochten in Londen Erdogan en gingen ook met hem op de foto. Dat zorgde voor veel kritiek. Özil reageerde tot zondag niet op de ophef. Op Twitter meldde hij eerder op de dag al dat hij de omstreden foto zo weer zou laten maken.

Lees hieronder zijn uitgebreide statement: