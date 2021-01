Machteloos Feyenoord keihard onderuit bij SC Heerenveen

Feyenoord probeerde in Heerenveen de kater die het overhield aan het verloren thuisduel met AZ (2-3) weg te spoelen, maar maakte geen seconde aanspraak op de overwinning.

Heerenveen dat al elf duels achter elkaar in de Eredivisie niet heeft kunnen winnen, speelde een fantastische eerste helft. Joey Veerman, de middenvelder die de laatste weken niet in zijn beste vorm verkeert, beloonde een prachtige aanval van Heerenveen na een half uur met een goal. Siem de Jong liet de bal slim lopen, waardoor de Volendammer uiteindelijk kon afronden.

De Rotterdammers leken compleet van slag door het tegendoelpunt, want amper twee minuten later verdubbelde Pawel Boschniewicz de score uit een hoekschop. Op aangeven van Ibrahim Dresevic tikte de verdediger van dichtbij binnen en vergrootte hiermee de zorgen bij Feyenoord. Heerenveen bleef er vrolijk op los combineren en was via De Jong zelfs dicht bij de 3-0.

Feyenoord besefte dat het iets moest doen om nog met een resultaat van het veld te stappen en drong in de slotfase van de eerste helft aan. Dick Advocaat zag hoe zijn team iets beter begon te spelen en een aantal kansen wist te creëren.

Genadeslag

Feyenoord wist dat het na rust hard aan de bak moest, maar het was juist Heerenveen dat snel scoorde en Feyenoord de genadeklap toediende. Na een voorzet van Henk Veerman kon de volledig vrijstaande Mitchell van Bergen de bal bij de tweede paal binnenschieten.

Advocaat wist dat het in moest grijpen en bracht Lucas Pratto en Bryan Linssen binnen de lijnen. Linssen, die vorige maand in De Kuip nog een hattrick scoorde tegen Heerenveen, had de 3-1 op zijn schoen, maar zag zijn bal overzeilen. Ook Pratto miste een grote kans. Zo kreeg Feyenoord in de tweede helft echt wel wat mogelijkheden, maar het lukte de Rotterdammers niet om deze te benutten.

Heerenveen speelde na de 3-0 niet meer zo flitsend als in de eerste helft, maar de Friezen hoefden natuurlijk ook niet meer en wisten dat ze het verschil in de eerste vijftig minuten al hadden gemaakt.