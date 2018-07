Knecht van Thomas en Froome uit Tour gezet

Daarmee raken Geraint Thomas en Chris Froome een belangrijke knecht kwijt. Het is niet de eerste keer dat de Italiaanse wielrenner in opspraak komt.

Eerdere schorsing

In 2017 schorste Team Sky hem reeds voor zes weken nadat hij na afloop van de derde etappe van de Ronde van Romandië racistische uitlatingen had gedaan richting de Fransman Kévin Reza van FDJ.

Naast een schorsing van zes weken moest Moscon van Team Sky ook een anti-racismecursus gaan volgen. De ploeg gaf vorig jaar reeds aan dat Moscon bij een volgende vergelijkbare overtreding ontslagen zal worden. De kans lijkt nu vrij groot dat Sky zijn contract gaat ontbinden.

Excuces van Sky

Sky accepteert het besluit van de organisatie om Moscon uit de Tour te zetten. „We bieden onze oprechte excuses aan bij zowel Elie Gesbert als Fortuneo-Samsic voor dit onacceptabele incident”, zegt teamchef Dave Brailsford in een verklaring.

„Gianni is erg teleurgesteld over zijn gedrag en weet dat hij zichzelf, zijn team en de Tour tekort heeft gedaan. Zodra de Tour voorbij is zullen we verder praten met Gianni over het incident en zullen eventueel maatregelen volgen.”

Bekijk hieronder het moment van de klap: