’Enfant terrible’ Nacer Bouhanni is online racisme beu en dient klacht in

’Miljoenen bij vertrek geen troost voor Sharon Osbourne’

Nu SHARON OSBOURNE met een paar miljoen de deur lijkt uit te gaan bij CBS, is er weinig sprake van medelijden met de vrouw van rasartiest OZZY. Ze heeft immers over geld niets te klagen. Een goede vriend van haar maakt in The Sun echter gehakt van deze redenering.