Verrassende WK-nederlaag komt keihard aan bij Lionel Messi: ’Er zijn geen excuses’

„Er zijn geen excuses. Deze groep is sterk en heeft het al laten zien. Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is. Het is een situatie die we lang niet hebben meegemaakt”, zei de aanvaller van Paris Saint-Germain verder. De voetballers van Argentinië waren lange tijd ongeslagen en begonnen als een van de favorieten aan het toernooi.

Ook aanvaller Lautaro Martínez, die twee doelpunten afgekeurd zag worden vanwege buitenspel, sprak van een „heel pijnlijke” nederlaag. „In de eerste helft hadden we meer dan één doelpunt moeten maken. Maar dat is het WK. Nu moeten we uitrusten en focussen op de twee finales die eraan komen.”

Geschiedenis geschreven

Argentinië speelt in de groepsfase nog tegen Mexico en Polen, normaal gesproken sterkere teams dan de mondiale nummer 51 Saudi-Arabië. Dit toernooi is hoogstwaarschijnlijk het laatste WK voor Messi, die dinsdag vanuit een strafschop voor het enige Argentijnse doelpunt zorgde.

De Fransman Hervé Renard, de bondscoach van de Saudische stuntploeg, voelde zich gezegend. „We hebben geschiedenis geschreven voor het voetbal. Dit resultaat zal voor altijd blijven, dat is het belangrijkste. Maar we moeten ook vooruitkijken. We hebben nog twee moeilijke wedstrijden voor de boeg.”