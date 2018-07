’Pechmoment Dumoulin kan duur worden betaald’

„Het zou fantastisch zijn als Tom het nu vijftig jaar later zou flikken, maar als het hem nu niet lukt, gaat hij het volgend jaar doen of over twee jaar. Die vent kan alles. Maar ja, dan moet hij wel van die twee Sky-mannen, Chris Froome en Geraint Thomas, af en dat is nog niet zo simpel. Dat is zo’n sterke ploeg en Tom zit al snel geïsoleerd. Als er iets gebeurt, staat Dumoulin er alleen voor.”

Bekijk ook: Knecht van Thomas en Froome uit Tour gezet

„Toch geloof ik dat Tom nu al in staat is om deze Tour te winnen, maar dan moet hij wel behoorlijk wat tijd goedmaken. En dat is best zuur, want hij zit vrijwel op een gelijk niveau als Thomas en Froome. Ga maar eens na hoe zijn achterstand van 1.50 op Thomas tot stand is gekomen”, doelt Janssen met name op de materiaalpech in de zesde etappe naar Mûr-de-Bretagne.

„Tom verliest daar door dat kapotte wiel 53 seconden en krijgt vervolgens ook nog 20 strafsecondes. Dat pechmoment kan in Parijs weleens heel duur betaald worden.”