Dumoulin beter dan ooit

Tom Dumoulin: „Het scheelt wanneer je een kilogram minder hoeft mee te slepen. Zeker omdat ik met dat mindere gewicht in staat ben om dezelfde vermogens te draaien.” Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Het was een deal met gesloten beurzen. Zijn rugnummer tegen een flesje bier. Op de vooravond van de rustdag zag Tom Dumoulin er na de finish wel de humor van in. Zeker toen het zesjarige ventje dat dit voorstel deed hem vertelde dat hij he-le-maal uit Limburg was gekomen.