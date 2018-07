Verstappen beschermt Vettel

Het was een innige en funeste omhelzing met de boarding nadat hij weggleed op het asfalt, dat werd gekenmerkt door natte en droge gedeeltes. Verstappen nam het na de eerdere aanvallen van menigeen op zijn eigen rijstijl eigenhandig op voor de viervoudig wereldkampioen uit Duitsland.

„Ik weet ook niet of je dit een fout kan noemen”, aldus de weer opgedroogde Limburger. „Dit zijn gewoon heel lastige omstandigheden en zoiets had bij iedereen kunnen gebeuren. Het was zo glad, vooral in die bocht. Als je even blokkeert, is het einde verhaal.”

Verstappen, die als vierde over de streep kwam, kan het als waterrat weten. Als de regen in het slot van de race had doorgezet, had hij zomaar bovenaan het podium kunnen staan. Het werd niet meer dan een als-dan-verhaal.

Red Bull gokte met het binnenhalen van Verstappen door intermediate-banden onder zijn auto te schroeven, maar twee rondes later wisselde hij die door de weer drogere omstandigheden toch weer in voor ultrasofts. Uiteindelijk maakte het met betrekking tot zijn vierde plek niets uit.