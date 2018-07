Napoli om tafel met PSV-back Arias

Arias (26) heeft zich na een uitstekend vijfde seizoen bij PSV in de kijker gespeeld van meerdere grote clubs. Hoewel ook het Spaanse Valencia in verband wordt gebracht met de verdediger, is Napoli op dit moment de meest serieuze kandidaat om hem in te lijven. De Colombiaan heeft van PSV ook toestemming gekregen om met de club uit Napels om de tafel te gaan. Als het niet op heel korte termijn tot een deal komt, meldt hij zich na zijn vakantie deze week gewoon in Eindhoven.

PSV versterkte zich al met Denzel Dumfries en gaat uit van een vertrek van Arias, wiens contract volgend jaar afloopt. De 24-voudig landskampioen hoopt een bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro te incasseren. Arias en PSV zitten nog wel in de wachtkamer, omdat een club in de Serie A slechts twee spelers buiten de EU onder contract mag hebben. Aan dat quotum zit Napoli al, maar de Albaniër Elseid Hysaj – niet toevallig ook een rechtsback – wordt hardnekkig in verband gebracht met een transfer. Hij zou met zijn oude trainer Maurizio Sarri meegaan naar Chelsea. Napoli eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Serie A, op vier punten van kampioen Juventus.