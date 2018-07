Dumoulin hoeft niet op steun Lotto-Jumbo te rekenen

Na zijn heroïsche aanval in de rit naar l’Alpe d’Huez, waarin hij 69 kilometer lang solo reed, toonde hij vrijwel meteen tekenen van herstel. Nadat hij was ingerekend leverde hij, op een kleine vier kilometer van de streep op de Nederlandse Alp, slechts 53 seconden in.

En dat hij twee dagen later op Mende veertien tellen verloor op de grote drie van deze Tour was ook geen schande. Van de rossige pocketklimmer weten we inmiddels dat hij iemand is die altijd het beste voor het laatst bewaart in een grote ronde.

Met die gedachte wrijft Lotto-Jumbo zich genoegzaam in de handen. En ook Roglic laat nu al een week langer dan gewend zien dat hij op het allerhoogste niveau kan presteren. „Dat is een goed teken en hopelijk houdt hij dit nog een week vol”, aldus Nico Verhoeven, die liet weten dat een pact met Dumoulin tegen het krachtige Sky-blok niet aan de orde is.

„Tom is ook onze concurrent. We gaan vooral uit van onze eigen kracht. Op dit moment is de situatie in ieder geval nog dat we met twee man meestrijden voor het Tour-podium.”

