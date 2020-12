Mario Balotelli scoort razendsnel bij debuut voor Monza

Balotelli maakte vanmiddag in de thuiswedstrijd tegen Salernitana zijn debuut voor Monza in de Serie B, nadat hij een halfjaar niet gevoetbald had. Veel tijd om in te komen had de Italiaan dus niet nodig, met zijn eerste balcontact zette hij zijn ploeg meteen op voorsprong.

De wedstrijd tussen Monza en Salernitana eindigde uiteindelijk in een 3-0 zege voor de thuisploeg. Balotelli ondertekende ruim drie weken geleden een contract tot het einde van het seizoen bij Monza, waar hij de ploeggenoot is van Kevin-Prince Boateng.