Van Bronckhorst staat opnieuw voor keeperskwestie

Van Bronckhorst zal zich dit seizoen sowieso weer moeten buigen over een keeperskwestie, nu Kenneth Vermeer terug is van zijn huurperiode bij Club Brugge. De doelman liet begin dit jaar nog woedend Rotterdam achter zich, nadat bleek dat Van Bronckhorst vasthield aan Brad Jones als eerste doelman. Voor Vermeer was dat een klap in het gezicht.

Kenneth Vermeer

Momenteel is de 32-jarige sluitpost nog herstellende van een bovenbeenblessure en richt hij zich eerst op zijn herstel. „Praten met de trainer komt daarna wel”, liet hij vorige week weten. Het lijkt onlogisch dat Vermeer zich nu wel zal schikken in een reserverol.

Brad Jones

De 36-jarige Jones blijft normaal gesproken de eerste keuze van Van Bronckhorst, maar zal een beter seizoen moeten draaien dan het vorige, waarin hij regelmatig in de fout ging. Zeker nu Bijlow zich serieus mengt in de strijd.

Het jeugdproduct weet uit het verleden dat Feyenoord niet bang is om het vertrouwen te geven aan een jonge doelman. Daar kan de nu voor Swansea City keepende Erwin Mulder over meepraten. Hij werd, net als Bijlow nu, in zijn jeugdjaren als een groot talent beschouwd binnen de club, werd vanaf zijn 22e jaar eerste doelman en verdedigde jarenlang het Rotterdamse doel.

