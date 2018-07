Steun voor blundergoalie Karius: ’Laat die jongen met rust’

Zijn collega Iker Casillas van FC Porto is het zat en neemt het voor hem op: ’Zal deze aanval op Loris Karius dan nooit ophouden? Er zijn veel ernstigere problemen in de wereld. Laat die jongen met rust. Hij is ook maar een mens, zoals wij allemaal.’

Champions League

De 25-jarige Karius is de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder immense druk begonnen. In de finale van de Champions League ging Liverpool met 3-1 onderuit tegen Real Madrid mede dankzij twee enorme blunders van de keeper. Later werd gesuggereerd dat hij een hersenschudding had opgelopen na een charge van Sergio Ramos.

Onlangs legde Liverpool Alisson Becker vast. De Braziliaanse doelman van AS Roma heeft 72,5 miljoen euro gekost en is daarmee de duurste doelman uit de geschiedenis.