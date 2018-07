Ajax mogelijk tegen Standard Luik in strijd om CL-ticket

Voordat Ajax aan de bak moet tegen de Belgen moet het wel eerst zien te winnen van Sturm Graz. Komende woensdag speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag eerst in Amsterdam tegen de Oostenrijkers. Een week later is de return.

Als Ajax Sturm Graz en Standard Luik verslaat, dan belandt de club in de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League.

Vanaf 14:00 uur wordt er geloot voor de Europa League met AZ, Feyenoord en Vitesse.