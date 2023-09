VIDEO Orkun Kökcü haalt schitterend uit voor Benfica

In de blessuretijd van de eerste helft krulde de 22-jarige Kökcü de bal op fraaie wijze in de bovenhoek. Het betekende de derde treffer van de avond en zijn eerste in dienst van Benfica. In de tweede helft maakte een andere oud-Feyenoorder, Frdrik Aursnes er 4-0 van. Dat was ook de eindstand. Benfica staat voorlopig eerste, met net zo veel punten als Porto, dat nog wel een wedstrijd te goed heeft.

Bekijk ook: Gekkenhuis bij aankomst Kökcü in Lissabon

Bekijk hieronder het doelpunt van Kökcü.