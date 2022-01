Amy Pieters ademt zelfstandig, wordt donderdag naar Nederland vervoerd

Deze verplaatsing wordt per vliegtuig gemaakt, meldt de KNWU. De 30-jarige Pieters kwam op 23 december ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calp. Ze verloor daarbij het bewustzijn. Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis in Alicante, waar ze een schedeloperatie onderging. Bij die operatie is door de artsen de druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val tijdens een sprinttraining.

Inmiddels ademt Pieters zelfstandig en is de sedatie afgebouwd. Verder is haar situatie stabiel, maar ongewijzigd. Pas wanneer de renster ontwaakt, kunnen de medici een eerste indruk krijgen wat de gevolgen van de val zijn.