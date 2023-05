Manchester United profiteert optimaal van puntenverlies Newcastle

Ten Hag kon niet beschikken over zijn sterspeler Marcus Rashford, dus stond Anthony Martial in de basis. De Fransman kon na ruim een halfuur spelen de score openen nadat Antony hem de bal op een presenteerblaadje aanbood.

Wolverhampton had weinig in de melk te brokkelen, maar doordat Manchester United de score niet verder kon opvoeren bleef het tot het einde spannend, mede dankzij doelman Daniel Bentley. In de blessuretijd zette Wolverhampton zowaar een paar keer aan, maar buiten een situatie waarbij de bal even bleef hangen in het United-strafschopgebied kwamen de bezoekers niet. Even daarna besliste Alejandro Garnacho de wedstrijd met een schot dat via de binnenkant van de paal binnenviel. Zo won de formatie van Ten Hag weer eens na twee nederlagen op rij.

Bij Manchester United bleef Tyrell Malacia de hele wedstrijd op de bank. Wout Weghorst verving twintig minuten voor tijd Martial.

Belangrijk punt voor Leeds

Leeds United heeft thuis tegen Newcastle United een belangrijk punt gepakt in de strijd tegen degradatie. The Magpies kwamen dankzij twee rake strafschoppen op voorsprong, maar oud-Ajacied Rasmus Kristensen schoot tien minuten voor tijd de gelijkmaker tegen de touwen (2-2).

Leeds United had na zeven minuten al de voorsprong te pakken, toen doelman Nick Pope een kopbal wel tegenhield, maar zo voor de voeten van Luke Ayling tikte, die kon afronden. Leeds had even later op 2-0 moeten komen, maar Pope pakte de strafschop van Patrick Bamford uitstekend. Amper drie minuten later kreeg Newcastle een strafschop nadat een andere oud-Ajacied Maximilian Wöber voormalig Willem II’er Alexander Isak neerlegde. Callum Wilson schoot het buitenkansje uitstekend binnen.

Rasmus Kristensen. Ⓒ ANP/HH

Ook na de pauze kreeg Newcastle een strafschop, dit keer na dom hands van Firpo. Wilson ging andermaal achter de bal staan en verschalkte voor de tweede keer Joel Robles. Maar Leeds knokte zich terug, weliswaar met enig fortuin. Kristensen haalde uit en via het hoofd van Newcastle-verdediger Kieran Trippier viel de bal binnen.

Rood Firpo

Nadat de wel zeer negatief opvallende Firpo in de slotfase rood kreeg moest Leeds het in de slotfase met tien man stellen, maar Newcastle wist geen derde treffer meer af te dwingen.

Bij Newcastle United speelde Sven Botman de hele wedstrijd. Pascal Struijk viel bij Leeds vlak voor tijd - na de rode kaart voor Firpo - in. Crysencio Summerville bleef de hele wedstrijd op de bank.

Newcastle United staat met 66 punten en een doelsaldo van +32 op de derde plaats, op gepaste afstand van de titelkandidaten Manchester City (82) en Arsenal (81). De ploeg van Howe strijdt met Manchester United (66 punten +10) en Liverpool (62) om de laatste twee tickets voor de Champions League.

Southampton degradeert na elf jaar uit Premier League

Southampton is na elf jaar gedegradeerd uit de Premier League. Het elftal van de Spaanse trainer Rubén Sellés verloor zaterdag voor eigen publiek met 2-0 van Fulham en kan daardoor niet meer ontsnappen aan degradatie.

De Braziliaanse oud-PSV'er Carlos Vinícius opende kort na rust de score voor Fulham, waar de Nederlandse verdediger Kenny Tete een basisplaats had. De Servische invaller Aleksandar Mitrovic haalde in de 72e minuut met de tweede treffer het laatste beetje hoop weg bij de thuisploeg. Mitrovic keerde terug na een schorsing van acht duels. De Engelse voetbalbond FA gaf de aanvaller die straf voor het belagen van de scheidsrechter Chris Kavanagh in de FA Cup-wedstrijd tegen Manchester United.

Southampton promoveerde in 2012 als nummer 2 van het Championship naar de Premier League. In 2016 eindigde de club nog als zesde, de beste prestatie sinds de terugkeer op het hoogste niveau.

Nottingham Forest pakte bij Chelsea een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie: 2-2. Taiwo Awoniyi bracht Nottingham voor rust op voorsprong, maar na de pauze scoorde Raheem Sterling twee keer voor Chelsea. Awoniyi hielp Nottingham na ruim een uur spelen met zijn tweede doelpunt langszij.

Nottingham staat nu met 34 punten op de zestiende plek. Everton, dat zondag Manchester City ontvangt, is zeventiende met 32 punten. Leeds United speelde eerder op zaterdag gelijk tegen Newcastle United (2-2) en heeft 31 punten. Nummer 19 Leicester treft maandag Liverpool en staat op 30 punten. Southampton heeft er 24. De nummers 18 tot en met 20 degraderen.