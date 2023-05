Oud-Ajacied Kristensen doet op Champions League-ticket jagend Newcastle pijn

Leeds United had na zeven minuten al de voorsprong te pakken, toen doelman Nick Pope een kopbal wel tegenhield, maar zo voor de voeten van Luke Ayling tikte, die kon afronden. Leeds had even later op 2-0 moeten komen, maar Pope pakte de strafschop van Patrick Bamford uitstekend. Amper drie minuten later kreeg Newcastle een strafschop nadat een andere oud-Ajacied Maximilian Wöber voormalig Willem II’er Alexander Isak neerlegde. Callum Wilson schoot het buitenkansje uitstekend binnen.

Ook na de pauze kreeg Newcastle een strafschop, dit keer na dom hands van Firpo. Wilson ging andermaal achter de bal staan en verschalkte voor de tweede keer Joel Robles. Maar Leeds knokte zich terug, weliswaar met enig fortuin. Kristensen haalde uit en via het hoofd van Newcastle-verdediger Kieran Trippier viel de bal binnen.

Rood Firpo

Nadat de wel zeer negatief opvallende Firpo in de slotfase rood kreeg moest Leeds het in de slotfase met tien man stellen, maar Newcastle wist geen derde treffer meer af te dwingen.

Bij Newcastle United speelde Sven Botman de hele wedstrijd. Pascal Struijk viel bij Leeds vlak voor tijd - na de rode kaart voor Firpo - in. Crysencio Summerville bleef de hele wedstrijd op de bank.

Newcastle United staat met 66 punten op de derde plaats, op gepaste afstand van de titelkandidaten Manchester City (82) en Arsenal (81). De ploeg van Howe strijdt met Manchester United (63 punten) en Liverpool (62) om de laatste twee tickets voor de Champions League. ManUnited, de club van trainer Erik ten Hag, speelt later op zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers en kan dan in punten op gelijke hoogte komen.