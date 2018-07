Maassen gelooft in Tourstunt van Roglic

Dat zei ploegleider van Lotto-Jumbo Frans Maassen maandag op de tweede rustdag in de Tour, die het team van LottoNL-Jumbo doorbracht in Carcassonne.

,,De strijd is nog open genoeg. Primoz staat weliswaar op de vierde plaats, maar de achterstand op geletruidrager Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin is niet heel groot. Die drie zijn waarschijnlijk de topfavorieten. Een minuut extra is echter niet heel veel en ik vind dat hij er erg goed uitziet’’, oordeelde de Limburgse oud-prof, die zich nog regelmatig verbaast over de sensationele ontwikkeling van de lichtgewicht die in zijn vorige sportleven furore maakte als schansspringer.

Maassen sprak de hoop uit dat het in de Pyreneeën niet extreem warm zal worden. Met grote hitte heeft de frêle klimmer namelijk problemen. ,,Ik wil niet zeggen dat hij dan slecht is. Integendeel; ook onder dergelijke zware omstandigheden komt hij nog goed voor de dag. Hij eindigde immers als zesde op Alpe d’Huez, een paar seconden later dan Froome, Thomas en Dumoulin, wat gewoon een prima resultaat was. Zo bewees hij opnieuw dat-ie zich kan meten met de allerbesten in deze Tour. Laat ik het zo uitdrukken: het zou beter zijn wanneer het de resterende dagen van de Tour niet super warm zal zijn. Dat zou in zijn voordeel kunnen uitpakken.’’