Dylan Groenewegen kapot na crash met Fabio Jakobsen: ’Ik denk aan hem, constant’

De renner van Deceuninck-Quickstep ligt in een stabiele toestand in het ziekenhuis. Wel wordt hij daar nog in een kunstmatige coma gehouden „Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik denk aan hem, constant”, aldus Groenewegen.

Hij vervolgt: „Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste.”

Jakobsen onderging afgelopen nacht een lange operatie. Zijn toestand is stabiel, in de loop van de dag zullen de dokters hem proberen uit zijn kunstmatige coma te halen. Donderdagmiddag rond 14.00 uur komt het ziekenhuis met een volgende update.

Tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen week Groenewegen van zijn lijn bij de massasprint, waardoor Jakobsen over de hekwerken vloog en zwaargewond raakte.

Groenewegen werd gediskwalificeerd.