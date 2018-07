Feyenoord tegen Polen of Slowaken in EL

Mocht AZ in de tweede voorronde het Kazachse Kairat Almaty verslaan dan speelt het tegen Sigma Olomouc uit Tsjechië. Vitesse moet het opnemen tegen het Griekse PAOK of het Zwitserse FC Basel.

De Arnhemmers dienen dan wel eerst af te rekenen met het Roemeense Viitorul, in de tweede voorronde. Dat waren de resultaten na loting in het Zwitserse Nyon.

Feyenoord hoeft als bekerwinnaar pas in te stromen in de derde voorronde. De Rotterdammers spelen op 9 augustus eerst uit, de return staat een week later gepland. Mogelijke tegenstanders Górnik Zabrze en Trencin spelen deze en volgende week in de tweede voorronde van de Europa League tegen elkaar.

Mocht AZ zich weten te plaatsen, dan speelt het eerst een uitwedstrijd in Tsjechië. Als Vitesse de derde voorronde haalt dan zal het eerst thuis spelen.

Na de derde voorronde volgen de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Europa League.