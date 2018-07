’Unieke situatie bij Team Sky’

,,We staan één en twee in het klassement. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt'', zei Wout Poels bij de NOS. Zelf wordt hij gezien als de meesterknecht van Chris Froome, nu de nummer twee achter Geraint Thomas. Over de tactiek zei Poels: ,,Ik denk dat degene die een kans krijgt er gewoon voor moet gaan.''

Bekijk ook: Knecht van Thomas en Froome uit Tour gezet

Volgens Poels kan Sky uit het luxeprobleem alleen maar voordeel halen. ,,Helemaal verrast zijn we natuurlijk niet. Vooraf wisten we dat Thomas goed zou kunnen meekomen. Dat hij nu zoveel voorsprong heeft is knap. Voorlopig bekijken we van dag tot dag hoe we alles gaan aanpakken. Zelf voel ik me goed, al ben ik blij met deze rustdag. Maar ik kijk uit naar de laatste week.''

Bekijk ook: Maassen gelooft in Tourstunt van Roglic

Froome hield zich op de rustdag eveneens op de vlakte. ,,Voor ons is dit een droomscenario. Wij hoeven niet aan te vallen, dat is iets voor de anderen. Als één van ons tweeën de Tour wint ben ik gelukkig.'' Thomas drukte zich ook zo uit. ,,We zijn teamgenoten, kunnen goed met elkaar opschieten en gunnen elkaar het beste. Het zou pas erg voor ons zijn als Tom Dumoulin straks in Parijs staat met het geel om zijn schouders.''

Gevraagd naar de plannen van Sky in de komende dagen. ,,Die gaan we niet verklappen'', zei teamchef Dave Brailsford.