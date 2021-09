Ex-trainers zagen al vroeg talent Botic van de Zandschulp: ’Kan met de besten mee’

Premium Tennis

Raemon Sluiter: ’Botic heeft geweldige wapens’

Het is bizar knap wat Botic van de Zandschulp in New York allemaal flikt, maar het is niet zo dat ik heel erg verrast ben. Degenen die wat dieper in het Nederlandse tennis zitten, weten dat hij het niveau heeft om makkelijk met de jongens mee te tennissen die hij nu heeft verslagen. Hij heeft de kwa...