Duitse bond ontkent racisme richting Özil

De Duitser met een Turkse achtergrond besloot daarom niet meer uit te komen voor de Duitse nationale voetbalploeg. Wel geeft de organisatie aan dat ze Özil wellicht beter had kunnen beschermen.

,,Het spijt ons dat hij zich onvoldoende voelde gesteund door ons toen hij slachtoffer werd van racisme van buitenaf", reageert de Duitse voetbalbond. Özil ontving na het desastreus verlopen WK voor Duitsland haatmails en doodsbedreigingen en kreeg de schuld van de uitschakeling van de Duitsers.

De Arsenal-speler kreeg vlak voor het WK veel kritiek omdat hij samen met mede-international Ilkay Gündogan op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. ,,Die foto riep bij veel mensen in Duitsland vragen op. We hebben als bond ook bijgedragen aan de discussie en we hadden Özil misschien beter moeten beschermen."

De 29-jarige middenvelder voelt zich in de steek gelaten door de DFB. ,,Wat mij de afgelopen periode het meest heeft gefrustreerd, is de slechte behandeling door de voetbalbond en voorzitter Reinhard Grindel. In de ogen van Grindel ben ik een Duitser als we winnen en een immigrant als we verliezen", aldus Özil.

De DFB ontkent dat er sprake is van racisme binnen de bond. ,,Dat de DFB met racisme in verband wordt gebracht is iets waar wij ons totaal niet in herkennen. We dragen al jarenlang bij aan een succesvolle integratie van immigranten in Duitsland", meldt de Duitse bond in de verklaring.

,,We betreuren het afscheid van Özil maar het verandert niets aan onze vastberadenheid om als bond door te gaan met ons beleid op gebied van integratie. De foto van Özil en Gündogan met Erdogan heeft ook niets met de prestaties van Duitsland te maken op het WK in Rusland. Bij de Duitse bond winnen we en verliezen we samen als een team."