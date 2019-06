Winnaars van vandaag

De ontwikkeling van spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt staat symbool voor het ’nieuwe’ Nederlands elftal. Ⓒ BSR/SOCCRATES

PORTO - Natuurlijk was de verloren Nations League-finale tegen Portugal een anticlimax. Maar zoals een echte aanvoerder betaamt, ging Virgil van Dijk pal voor zijn troepen staan. „Deze wedstrijd zal bij mij het goede gevoel over afgelopen jaar niet kunnen wegnemen. Ik ben trots op de groep en blij dat ik er deel van mag uitmaken. Ik heb het gevoel dat de toekomst er heel goed uitziet”, beschreef hij in Porto treffend het veranderde sentiment rond Oranje, sinds de WK-loze zomer van 2018.