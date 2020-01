Vitesse haalt Brenet terug naar Eredivisie

De tweevoudig Oranje-international is morgen tegen ADO Den Haag nog niet inzetbaar voor Vitesse. Zijn transfer is te laat rondgekomen om hem nog speelgerechtigd te krijgen en daarnaast heeft hij al een hele periode geen wedstrijden meer gespeeld. Brenet kwam onder Hoffenheim-trainer Alfred Schreuder niet meer in het stuk voor bij de Bundesligaclub. Dit seizoen is hij slechts in twee bekerduels in actie gekomen.

Brenet kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: „Ik ken Vitesse als een club waar het altijd lastig was om tegen te spelen. Vitesse staat voor verzorgd voetbal en beschikt altijd over een goede selectie. Dat is ook de reden dat ik nu voor Vitesse heb ge kozen. Ik ben gewend om voor de prijzen te spelen. Vitesse heeft als doel om Europees voetbal te halen, voor die prijs ga ik alles geven. Het helpt dat ik vanuit vroeger al wat jongens ken, bijvoorbeeld Remko Pasveer, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Oussama Tannane en Tim Matavz. Ik kreeg dan ook gelijk een warm gevoel bij de club.”

Technisch directeur Marc van Hintum, die eerder al de Noren Sondre Tronstad en Filip Delaveris contracteerde, is blij met de gevonden oplossing voor de dun bezette backposities. „Joshua is een speler die bij PSV al heeft bewezen wat zijn kwaliteiten zijn in de Nederlandse competitie. Hij moet de concurrentie op de backposities aangaan. Joshua kan op zowel de rechts- als linksbackpositie uit de voeten. Daarmee is ook de tot nog toe schaars bezette linksbackpositie weer dubbel bezet. We verhogen de onderlinge concurrentie, dat hoort bij topsport. Joshua is in de winterstop niet meegegaan op trainingskamp met Hoffenheim. Daardoor moet hij conditioneel zo snel mogelijk weer topfit worden. Wij gaan hem daarbij helpen zodat we snel van elkaar kunnen profiteren.”