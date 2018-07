Tadic: ’Ik wilde altijd Cruijff zijn’

„Ajax behoort tot de tien grootste clubs van de wereld. Iedereen kent Ajax”, vertelde Tadic. „Ik ben al sinds mijn jeugd supporter. Ik krijg kippenvel als ik denk aan alle grote spelers denk die hier hebben gespeeld. Je kan de shirts van de club ook overal krijgen.”

Wie Ajax noemt, denkt natuurlijk aan Johan Cruijff. De beste speler die de Amsterdamse club ooit voortbracht, stierf ruim twee jaar geleden. „Iedereen zei altijd wat een geweldige speler hij was. Op de PlayStation wilde ik altijd Cruijff zijn”, aldus Tadic met een glimlach.

De linkspoot trainde na een korte vakantie maandag voor het eerst mee met de selectie van Ajax. De kans is klein dat Tadic komende woensdag in actie komt tegen Sturm Graz, in de voorronde van de Champions League.