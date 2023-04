Hoesen per direct weg bij FC Emmen en stopt met voetballen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hoesen per direct weg bij FC Emmen en beëindigt carrière

20:26 uur Het contract van Danny Hoesen bij FC Emmen is in onderling overleg per direct ontbonden. De club meldt dat de heupblessure van de 32-jarige dusdanig is dat hij zijn carrière heeft moeten beëindigden.

Hoesen tekende in februari een contract in Emmen. Het was bij de club bekend dat de aanvaller toen niet topfit was, een traject werd gestart om hem wedstrijdfit te maken. „Helaas voor beide partijen is het niet gelukt om wedstrijdfit te worden en is zelfs gebleken dat Danny een dusdanige heupblessure heeft dat hij heeft moeten besluiten een definitief punt achter zijn carrière te zetten”, meldt de club. Hoesen kwam tot 4 wedstrijden voor het eerste elftal.

„Ik ben naar FC Emmen gekomen om de club dit seizoen te helpen in de strijd om handhaving”, zegt Hoesen. „Na mijn tijd in Amerika wilde ik terugkeren in Nederland en nog jaren voetballen. Dat ik nu moet stoppen met voetbal komt voor mij persoonlijk dan ook heel hard aan. Mijn lichaam zegt ’stop’ maar mijn hart wil door. Helaas zit er niets anders op dan te stoppen als voetballer. Ik wil FC Emmen bedanken voor het vertrouwen en hoop dat ze in de Eredivisie mogen blijven.”

Hoesen debuteerde in 2008 voor Fortuna in de eerste divisie. Hij kwam daarna uit voor onder meer HJK Helsinki, Ajax, PAOK Saloniki en FC Groningen. In de Major League Soccer (MLS) speelde Hoesen voor San Jose Earthquakes en Austin FC.

Waterpolosters stunten in wereldbeker met zege op VS

De Nederlandse waterpolosters hebben in de groepsfase van de wereldbeker gewonnen van de Verenigde Staten, de olympisch kampioen. De formatie van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg in de Griekse hoofdstad Athene de opponent met 9-8. Oranje herstelde zich daarmee van de kleine nederlaag (12-11) tegen Hongarije, een dag eerder. Dat was ook de enige nederlaag in de kwalificatiereeks van de afgelopen weken.

„Twee periodes waren we verdedigend kwetsbaar tegen de inzwemmende acties van Amerika”, zei Doudesis op waterpolo.nl. „We maakten op het laatst ook wat onnodige fouten. Maar we wonnen en dat is knap. Al met al kijk ik heel tevreden terug op de afgelopen twee weken. We hebben mooie overwinningen geboekt en grote stappen gezet.”

Bente Rogge was met drie treffers de topscorer.

Nederland was al verzekerd van deelname aan de zogeheten Super Final, nadat vorige week in Rotterdam al drie groepswedstrijden werden gewonnen. De beslissende fase is van 23 tot en met 25 juni in Long Beach (Los Angeles).

Schaker Nepomniatsjitsji blijft aan de leiding voor wereldtitel

17:51 uur: Ian Nepomniatsjtsji behoudt de leiding in de tweekamp om de wereldtitel schaken, die wordt gehouden in Astana. De Rus speelde vrijdag remise tegen zijn opponent Ding Liren uit China. De stand is 5-4 in zijn voordeel, na de bijna zes uur durende confrontatie van vrijdag. De negende partij was de langstdurende tot nu toe.

Zonder groots te spelen, herstelde Nepomniatsjtsji zich van zijn mindere optreden een dag eerder, waarin hij aan een nederlaag ontsnapte.

Liren en Nepomniatsjtsji strijden om de opvolging van de Noor Magnus Carlsen. Carlsen, jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar zijn titel niet meer te verdedigen.

Aké mist halve finale FA Cup met Manchester City

16.40 uur: Nathan Aké speelt zaterdag definitief niet mee met Manchester City in de halve finale van de FA Cup tegen Sheffield United. De Nederlandse verdediger is als verwacht niet op tijd hersteld van een hamstringblessure, die bij enkele dagen eerder in het duel in de Champions League met Bayern München opliep.

„Hij is er nog niet klaar voor”, aldus trainer Pep Guardiola. „Ik weet nog niet precies hoe erg de schade is. De onderzoeken zijn nog steeds gaande en ik hoop op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen.”

Manchester City is naast de FA Cup nog kansrijk in de Premier League en de Champions League. Aké is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van de Engelse kampioen.

Geoghegan Hart lijkt klaar voor Giro met eindzege Ronde van de Alpen

15.44 uur: Tao Geoghegan Hart heeft de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De leiderstrui van de 28-jarige Britse wielrenner van Ineos Grenadiers kwam in de slotetappe van Cavalese naar Brunico in Italië niet meer in gevaar. De vijfde rit werd gewonnen door een andere Brit, Simon Carr. De 24-jarige wielrenner van EF Education EasyPost kwam na 144,5 kilometer solo aan.

Carr ontsnapte aan de voet van de laatste beklimming en bleef in de natte afdaling zijn medevluchters ruim voor. Zijn Duitse ploeggenoot Georg Steinhauser werd op een kleine minuut tweede, voor de Italiaan Matteo Fabbro. De renners van Ineos controleerden in de groep met de klassementsfavorieten en kwamen onder leiding van Thymen Arensman met hun kopman na vierenhalve minuut van Carr over de finish.

Geoghegan Hart heeft in het algemeen klassement 22 seconden voorsprong op zijn landgenoot Hugh Carthy. De Australiër Jack Haig werd op 28 seconden derde. Voor Geoghegan Hart is het de vierde zege van dit seizoen. Hij won de eerste twee etappes in deze Ronde van de Alpen en was al een keer de beste in een rit in de Ronde van Valencia.

Roland Garros vervroegt avondsessie met half uur

14.54 uur: Roland Garros heeft besloten de avondpartijen een half uur eerder te laten beginnen. De eerste bal wordt om 20.30 uur geslagen, waar dat afgelopen jaar nog rond 21.00 uur was. De late aanvangstijd leidde tot kritiek van onder meer fans omdat zij moeite hadden om thuis te komen met het openbaar vervoer.

Bovendien was er kritiek op het feit dat er vooral mannenpartijen in de avond werden gepland. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo durfde niet te beloven dat daar verandering in komt. „Dat is moeilijk om te bepalen voorafgaand aan de loting”, zei Mauresmo. „Ik kan daarover nog niets zeggen, het zijn de onderlinge duels die dat gaan bepalen. Het zou fout zijn om nu al aantallen te gaan noemen.”

Avondsessies zijn relatief nieuw bij het grandslamtoernooi in Parijs. Het Court Philippe Chatrier is voorzien van een dak, waardoor het mogelijk is langer door te spelen op de hoofdbaan. Daardoor is het toernooi aantrekkelijker voor televisiekijkers op andere continenten.

Op een persconferentie maakte Mauresmo ook bekend dat het tweede grandslamtoernooi van het jaar gebruik gaat maken van een systeem waardoor spelers geen beledigingen via sociale media kunnen ontvangen. De afgelopen jaren was er een toename zichtbaar van verbaal geweld richting spelers, onder meer vanuit gokkers.

„Het is geweldig voor het mentale welzijn van de spelers. Het verheldert de geest. Iedereen zal vrijer in zijn hoofd de baan op komen. Ik kan niet wachten om te zien hoe de spelers over dit systeem denken”, zei de oud-speelster.

Roland Garros begint op zondag 28 mei.

Einde seizoen Ajacied Fitz-Jim wegens enkelblessure

14.24 uur: Ajax kan dit seizoen geen beroep meer doen op Kian Fitz-Jim. De 19-jarige middenvelder heeft woensdag tijdens de training een blessure aan zijn rechterenkel opgelopen. Hij moet begin mei een operatie ondergaan.

Fitz-Jim speelde dit seizoen vier keer mee in het eerste elftal van Ajax. Hij kwam twee keer in actie in de Eredivisie en tweemaal in de KNVB Beker.

Duel met Sparta komt te vroeg voor FC Twente-verdediger Hilgers

14.21 uur: Het thuisduel met Sparta komt net te vroeg voor FC Twente-speler Mees Hilgers. De 21-jarige verdediger, al een maand uit de roulatie met een blessure, keerde deze week wel terug op het trainingsveld.

„Mees heeft alweer grote gedeeltes van de training met ons mee kunnen doen. Hij is er dit weekend nog niet bij, maar tegen FC Emmen verwacht ik dat hij weer beschikbaar is”, aldus trainer Ron Jans. „Voor de rest is iedereen fit en beschikbaar. Sommigen worden alleen maar sterker en dat is alleen maar goed.”

FC Twente wil tegen Sparta, dat 1 punt meer heeft, de vijfde plek op de ranglijst heroveren. „We willen Sparta weer inhalen en dan is winst zondag noodzakelijk”, aldus Jans. „We hebben ambities en weten dat je van de resterende wedstrijden bijna gedwongen wordt alles te winnen. Misschien dat je nog een keer gelijk mag spelen, maar niet zondag. We spelen weer in De Grolsch Veste, daar kijk je altijd naar uit. We willen doorgaan met wat we thuis hebben laten zien qua resultaten en voetbal.”

Poels gaat Landa en Mohoric helpen in Luik-Bastenaken-Luik

13.27 uur: Wout Poels gaat de Spanjaard Mikel Landa en de Sloveen Matej Mohoric zondag ondersteunen in Luik-Bastenaken-Luik. De 35-jarige Poels won de wielerklassieker in 2016.

Bahrain-Victorious verschijnt verder met Yukiya Arashiro uit Japan, de Spanjaard Pello Bilbao, de Colombiaan Santiago Buitrago en Fran Miholjevic uit Kroatië aan de start.

Landa werd afgelopen woensdag derde in de Waalse Pijl, de koers die gewonnen werd door Tadej Pogacar.

Sinner trekt zich ziek terug uit tennistoernooi Barcelona

11.52 uur: Jannik Sinner heeft zich wegens ziekte teruggetrokken uit het tennistoernooi van Barcelona. De Italiaanse nummer 8 van de wereld zou het vrijdag in de kwartfinales opnemen tegen zijn landgenoot Lorenzo Musetti, die 20e staat op de mondiale ranglijst.

De 21-jarige Sinner is de laatste weken goed op dreef. Hij haalde de eindstrijd van het masterstoernooi van Miami en was halvefinalist in zowel Indian Wells als Monte Carlo. Eerder dit jaar bereikte hij ook de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam.

Volgende week begint het masterstoernooi van Madrid, gevolgd door het masterstoernooi van Rome.

Musetti neemt het bij de laatste vier op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Alex de Minaur uit Australië.

Technisch directeur Spurs vertrekt per direct bij club

10.14 uur: Technisch directeur Fabio Paratici vertrekt per direct bij Tottenham Hotspur. De oud-speler had zijn functie bij de Engelse club al tijdelijk neergelegd nadat hij was geschorst vanwege betrokkenheid bij het financieel wangedrag bij Juventus. De schorsing is in hoger beroep blijven staan. Hij werkte tussen 2010 en 2021 bij Juventus voordat hij naar Tottenham verhuisde.

„Dit is een stressvolle tijd geweest voor Fabio en zijn familie. We hebben hem de ruimte gegeven voor een eerlijk proces. Fabio is een man die voetbal leeft en ademt, we wensen hem het beste”, zei voorzitter Daniel Levy van de Spurs.

Juventus kreeg al 15 punten in mindering vanwege financiële malversaties. Maar het hoogste sportgerechtshof in Italië heeft deze straf voorlopig opgeschort omdat de zaak opnieuw bekeken moet worden. De club is echter niet vrijgesproken en de bestuurders blijven geschorst, onder wie ook Paratici.

Juventus wordt er onder meer van beschuldigd in het verleden niet eerlijk te zijn geweest over transferwaarden van spelers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat terwijl de club meldde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Golden State Warriors blijft in race in play-offs

08.13 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben zichzelf in de race gehouden in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De regerend kampioen won voor eigen publiek in San Francisco de derde wedstrijd tegen Sacramento Kings met 114-97 en bracht in de best-of-seven series de achterstand terug tot 1-2.

Stephen Curry was topscorer bij de Warriors met 36 punten. Kevon Looney had ook een belangrijk aandeel in zege. Hij pakte 20 rebounds en gaf 9 assists. Bij de Kings was De’Aaron Fox het beste op dreef met 26 punten. Domantas Sabonis voegde er 15 punten en 16 rebounds aan toe.

Philadelphia 76ers is op weg naar de volgende ronde van de play-offs. De ploeg won ook de derde wedstrijd tegen Brooklyn Nets met 102-97 en leidt met 3-0. Tyrese Maxey was goed voor 25 punten voor de 76ers.

Phoenix Suns pakte tegen Los Angeles Clippers de winst in de derde wedstrijd met 129-124 en nam een 2-1 voorsprong. Devin Booker was de grote man bij de Suns met 45 punten.