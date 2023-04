Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sinner trekt zich ziek terug uit tennistoernooi Barcelona

11.52 uur: Jannik Sinner heeft zich wegens ziekte teruggetrokken uit het tennistoernooi van Barcelona. De Italiaanse nummer 8 van de wereld zou het vrijdag in de kwartfinales opnemen tegen zijn landgenoot Lorenzo Musetti, die 20e staat op de mondiale ranglijst.

De 21-jarige Sinner is de laatste weken goed op dreef. Hij haalde de eindstrijd van het masterstoernooi van Miami en was halvefinalist in zowel Indian Wells als Monte Carlo. Eerder dit jaar bereikte hij ook de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam.

Volgende week begint het masterstoernooi van Madrid, gevolgd door het masterstoernooi van Rome.

Musetti neemt het bij de laatste vier op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Alex de Minaur uit Australië.

Technisch directeur Spurs vertrekt per direct bij club

10.14 uur: Technisch directeur Fabio Paratici vertrekt per direct bij Tottenham Hotspur. De oud-speler had zijn functie bij de Engelse club al tijdelijk neergelegd nadat hij was geschorst vanwege betrokkenheid bij het financieel wangedrag bij Juventus. De schorsing is in hoger beroep blijven staan. Hij werkte tussen 2010 en 2021 bij Juventus voordat hij naar Tottenham verhuisde.

„Dit is een stressvolle tijd geweest voor Fabio en zijn familie. We hebben hem de ruimte gegeven voor een eerlijk proces. Fabio is een man die voetbal leeft en ademt, we wensen hem het beste”, zei voorzitter Daniel Levy van de Spurs.

Juventus kreeg al 15 punten in mindering vanwege financiële malversaties. Maar het hoogste sportgerechtshof in Italië heeft deze straf voorlopig opgeschort omdat de zaak opnieuw bekeken moet worden. De club is echter niet vrijgesproken en de bestuurders blijven geschorst, onder wie ook Paratici.

Juventus wordt er onder meer van beschuldigd in het verleden niet eerlijk te zijn geweest over transferwaarden van spelers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat terwijl de club meldde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Golden State Warriors blijft in race in play-offs

08.13 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben zichzelf in de race gehouden in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De regerend kampioen won voor eigen publiek in San Francisco de derde wedstrijd tegen Sacramento Kings met 114-97 en bracht in de best-of-seven series de achterstand terug tot 1-2.

Stephen Curry was topscorer bij de Warriors met 36 punten. Kevon Looney had ook een belangrijk aandeel in zege. Hij pakte 20 rebounds en gaf 9 assists. Bij de Kings was De’Aaron Fox het beste op dreef met 26 punten. Domantas Sabonis voegde er 15 punten en 16 rebounds aan toe.

Philadelphia 76ers is op weg naar de volgende ronde van de play-offs. De ploeg won ook de derde wedstrijd tegen Brooklyn Nets met 102-97 en leidt met 3-0. Tyrese Maxey was goed voor 25 punten voor de 76ers.

Phoenix Suns pakte tegen Los Angeles Clippers de winst in de derde wedstrijd met 129-124 en nam een 2-1 voorsprong. Devin Booker was de grote man bij de Suns met 45 punten.