Zesvoudig olympisch kampioen accepteert schorsing

„Ik heb geen illegale producten gebruikt”, verklaarde hij. „Alles was legaal en gewoon te krijgen, maar er zijn regels en daar moet je je aan houden.”

De zesvoudig olympisch kampioen liet echter meteen ook weten dat de schorsing hem er niet van zal weerhouden te vechten voor zijn plek in de olympische zwemploeg voor de Spelen van Tokio 2020. „Wees niet bang, ik geef niet op. Ik blijf doorgaan.”

Lochte liet weten dat de straf als een mokerslag kwam voor hem en zijn familie. „Ik ben echt een beter mens geworden na Rio en was weer aan het trainen.” De 33-jarige Amerikaan was eerder door de Amerikaanse zwembond voor tien maanden geschorst na wangedrag tijdens de Spelen in 2016. „Ik voelde me weer goed en zwom snel. Mijn zoon is geboren. Alles was perfect en dan gebeurt dit. Het is echt verschrikkelijk.”