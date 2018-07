’Het wordt heel lastig voor Tom Dumoulin’

Bekijk ook: Maassen gelooft in Tourstunt van Roglic

Geniet de 37-jarige Ten Dam nog een beetje? „Ik ben vooral met mijn werk bezig. Als ik volgende week maandag met een biertje in de tuin zit, zal ik wel beseffen hoe bijzonder dit is. Nu ben ik vooral bezig morgen, overmorgen en vrijdag”, sprak Ten Dam tijdens de tweede rustdag in gesprek met Telesport.

„Het is hartstikke leuk zoals ik de laatste drie jaar bezig ben. Daar helpt Tom zeker aan mee”, vervolgde de Groninger. Over de kansen op de eindzege van Dumoulin is hij duidelijk. „Het gaat heel lastig worden. Tom heeft heel grote mannen tegenover zich. Ik hoop dat Thomas kraakt”, aldus de voormalig nummer 13 van de Tour de France.

Dumoulin heeft een achterstand van 1 minuut en 50 seconden op geletruidrager Geraint Thomas. Zijn achterstand op Chris Froome is 11 seconden. De komende dagen staan er drie Pyreneeënritten op de rol.

