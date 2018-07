Teambaas Sky haalt uit naar vijandig publiek in Tour

Team Sky is niet bepaald geliefd in Frankrijk. Onder meer door hun dominantie - met Chris Froome hebben ze een viervoudig Tourwinnaar in de selectie - maar ook door dopingverdachtmakingen jegens die laatste. Bij de beklimming van de Alpe d’Huez volgde een triest dieptepunt. Er was niet alleen boegeroep, maar de renners van Team Sky werden ook bespuugd en één onverlaat liep zelfs de weg op om Froome te slaan.

In hun persmoment op de rustdag van de Tour de France haalde manager Dave Brailsford keihard uit naar Frankrijk en zijn chauvinistische fans. „De Italianen waren geweldig. De Spanjaarden ook”, verwees hij naar de ontvangst van Team Sky in de Giro en de Vuelta. „Maar dit hoort blijkbaar bij de Franse cultuur. Ik weet nog niet zo zeker of zij het wel zo leuk gevonden zouden hebben als er op het WK voetbal in Rusland op hun spelers gespuugd was. Maar blijkbaar is het wel oké om op ons te spugen”, tekende Het Nieuwsblad op.

Intimidatie

„Wij hebben jonge stafleden”, vervolgde de manager. „Eén ervan is nog maar 21. Een jong meisje, die door Frankrijk rijdt en bespuugd wordt. Dat is intimiderend voor haar. Ik zou er een probleem mee hebben, mocht dat gebeuren in mijn land.”

„De Ronde van Frankrijk wordt gepromoot als het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld, maar als je de beste renners van over de hele wereld wil laten komen, behandel ze dan met wat meer respect. Als je ze niet wil, kan je misschien een Tour de France organiseren die enkel voor Franse ploegen is”, zei hij schamper.