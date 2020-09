Primoz Roglic maakt met ritwinst favorietenrol in Tour waar

In de rit naar Orcières-Merlette gebeurde voor de finale goedbeschouwd niet veel. Als bijna vanzelfsprekend mocht er een groepje renners ontsnappen: Benoot, Politt, Neilandts, Pacher, Burgaudeau en Vuillermoz. De groep kreeg echter nooit een grote voorsprong, omdat Vuillermoz dan virtueel in de gele trui zou rijden.

Benoot miste nog een bocht in een niet zo moeilijke afdaling en knalde over de vangrail heen, maar kon gelukkig verder.

Neilands besloot als eenzame strijder het nog te proberen, maar dat was tegen beter weten in. Uiteindelijk werden alle avonturiers bijgehaald en kon de finale ontploffen tussen de klassementsrenners.

Pierre Rolland opende het bal en de aanval op 4,5 kilometer, maar kwam niet echt weg. Wout van Aert, ondanks zijn valpartij een dag eerder, liet zich in de laatste kilometers gewoon zien aan de kop van het peloton als knecht voor kopmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Wederom een knap staaltje van de Belg, die blijft verbazen. En dat was niet zonder reden: Roglic won glansrijk de massaspurt bergop, voor zijn landgenoot Tadej Pogacar en de Fransman Guillaume Martin.

Alaphilippe kwam als vijfde binnen. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step behield de gele leiderstrui. Roglic liep met de ritzege tien seconden in op Alaphilippe. Dumoulin kwam als elfde in dezelfde tijd als Roglic over de streep. Bauke Mollema finishte als dertiende.

Reactie Roglic

Een mooi succes na een zware dag. Zo vatte Roglic zijn zege in de vierde etappe samen. „Dankzij de ploeg zat ik steeds in de goede positie. Daardoor kon ik het afmaken. Verder is iedereen zonder schade binnengekomen. Ook dat is belangrijk.”

Na een eerdere valpartij voelt Roglic de vorm terugkomen. „Het gaat met de dag beter”, aldus de favoriet van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma. „Ik ga me steeds beter voelen.”

