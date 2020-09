Vierde etappe Tour de France prooi voor Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Primoz Roglic Ⓒ ANP/HH

De vierde etappe in de Tour de France van Sisteron naar Orcieres-Merlette is een prooi geworden voor Primoz Roglic (Jumbo-Visma). De Sloveen was na 160,5 kilometer koers de sterkste in een spurt bergop. Julian Alaphilippe behoudt de gele trui.