Giovanni van Bronckhorst topfavoriet om stokje van Steven Gerrard over te nemen bij Rangers

Volgens Britse media geldt Van Bronckhorst als topfavoriet om bij Rangers het stokje van Gerrard over te nemen. De Rotterdammer speelde tussen 1998 en 2001 voor de Schotse recordkampioen. Ook bij de bookmakers was de Nederlander de grote favoriet. Inmiddels zijn ze gestopt met het aannemen van inzetten op van Bronckhorst als volgende coach van Rangers, wat er op duidt dat ze vrij zeker van hen zaak zijn.

De 106-voudig international van Oranje was van 2015 tot en met 2019 trainer van Feyenoord. Hij leidde zijn club in 2017 naar de eerste landstitel in 18 jaar. Van Bronckhorst ging begin vorig jaar aan de slag bij de Chinese club Guangzhou R&F, maar in december stapte hij op. Hij wilde terug naar zijn familie, die hij als gevolg van de coronacrisis maandenlang niet had kunnen zien.