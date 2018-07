Sagan anders door ’slecht voorbeeld’ Armstrong

Sagan was te gast aan de tafel bij het Belgische wielerprogramma Vive le Vélo. En daar wilden ze weleens weten waarom hij telkens zo veel moeite doet om zo veel mogelijk (jonge) fans te tegemoet te komen.

„Omdat ik nog weet hoe het was toen ik nog een kind was. Ik doe het vooral voor de kinderen”, vertelde de wereldkampioen openhartig. „Toen ik jong was kwam ik eens naar de Tour om vooraf wat wedstrijdjes te rijden bij de junioren. Achteraf mochten we als verrassing naar de proloog gaan kijken met toppers als Cancellara, Armstrong, Ullrich,...”

Hij vervolgt: „Achteraf wachtte ik op Lance Armstrong die een interview aan het geven was maar hij liep om me heen. Ik keek naar hem op. Ik was niet ontgoocheld, want ik wilde geen handtekening maar was al bij om hem te zien. Maar als kinderen me nu roepen voor een handtekening, wil ik hen iets geven.”