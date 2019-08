Ten Hag: ’Heb je me gemist?’

„Heb je me gemist?”, counterde de trainer op de vraag van een journalist die benieuwd was wat de oefenmeester had uitgespookt met zijn ploeg.

„We konden voor het eerst goed tranen en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Het gaf ons meer inzicht over de mogelijkheden van het team. We hebben gewerkt aan patronen en standaardsituaties.”

Ten Hag vindt niet dat het seizoen bij voorbaat al is mislukt als Ajax tegen de Cyprioten, die de Amsterdammers vorige week op 0-0 hielden, ten onder gaan. „Nee, natuurlijk niet. Maar het is duidelijk dat het belangrijke wedstrijd is voor de spelers, het team, voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal.”

„Druk leggen wij onszelf op. Wij moeten de Champions League in. We zijn ambitieus en weten hoe mooi en moeilijk het is als het lukt. Het is goed voor de ontwikkeling van spelers. Vorig jaar is het ons gelukt via de voorrondes en nu zullen we er weer vol voor gaan.”

Door de transfers van Frenkie de Jong en Lasse Schöne en de blessure van Donny van de Beek mist Ten Hag woensdag zijn volledige middenveld van vorig seizoen. Met name het vertrek van Schöne, die een overgang naar Genoa werd gegund, lijkt zich nu te wreken. Ten Hag ziet dat anders. „Het was een bewuste keuze om hem te laten gaan. We hebben Razvan Marin en Edson Alvarez gehaald en hebben ook nog Carel Eiting, Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch. Dat zijn spelers waar we hoge verwachtingen van hebben.”

Ten Hag verklapte verder dan Quincy Promes weer fit is. Kasper Dolberg, die wacht op een transfer, maakt geen deel uit van de selectie.